A 48 ore dalla prima sfida all'Atalanta Under 23 per gli ottavi dei playoff (domenica a Bergamo alle 20) il tecnico Alfonso Greco è più misurato che mai nelle dichiarazioni. «L'Atalanta è la classica squadra Under 23, ricca di talento che fa un calcio propositivo che attacca con tanti uomini e infatti hanno il miglior attacco insieme al Padova, 65 reti. Sono giovani e quindi hanno grande impatto fisico, noi dobbiamo sapere rispondere con altrettanta fisicità».

Balza agli occhi l'evidente differenza dell'età media: 21 anni per i neroazzurri bergasmachi, dai 28 ai 30 per i rossoblù, a seconda delle scelte che vengono fatte. «L'esperienza può essere utile in alcuni momenti ma se non si hanno le gambe, diventa dura».

Nessuna anticipazione sulla formazione tranne che “partono tutti e poi chi sta meglio gioca” dice il tecnico Greco. Da capire quindi se il difensore Antonelli riuscirà a giocare e così pure il centrocampista Giorico.

