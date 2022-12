E’ un pareggio pesante quello ottenuto in casa dalla Torres: 0-0 contro la vice capolista Gubbio. Primo tempo dominato dalla squadra di Greco, secondo più equilibrato e con tante occasioni da una parte all’altra. Alla fine, oltre al rigore non concesso al 95’ su Dametto, resta l’impressione di una Torres che avrebbe meritato la vittoria più degli ospiti.

Parte meglio la Torres che va al tiro due volte dal limite in pochi minuti: largo il diagonale di Scappini al 3’, vicinissimo al palo destro quello di Masala al volo su respinta della difesa al 6’. Al 19’ Campagna si procura uno stiramento alla coscia destra mentre insegue sulla fascia un avversario.

Al 34’ Ferrante dal fondo sinistro rimette al centro dove Antonelli stoppa ma conclude da difensore: alto.

Ancora la Torres pericolosa al 36’ con Diakite che ruba il tempo a Portanova e va sulla destra per un cross basso: Liviero in corsa: fuori di un metro.

Nel secondo tempo il Gubbio si ricorda di essere vicecapolista e avanza conquistando l’inerzia del match e tanti calci d’angolo. Al 59’ Salvato chiude sul neoentrato Spina che tira da posizione defilata.

Il tecnico Greco ridisegna l’attacco con Luppi e Sorgente e mette Gianola a centrocampo. La squadra rossoblù riemerge e al 77’ ha una doppia occasione su incursione di Sorgente, c’è anche un tocco di mano ma l’arbitro fa proseguire: Luppi a centro area tira, ma un difensore salva sulla linea e sono ancora i difensori a respingere la seconda conclusione di Riccardo Pinna.

Nel finale Gubbio in dieci per l’espulsione di Morelli, ma sull’unico errore difensivo all’89’ Mbagoku si presenta in area da solo: Salvato compie il miracolo in uscita.

Nel convulso recupero su azione insistita da punizione Dametto stoppa in area si porta avanti la palla e cade a contatto con Redolfi che allunga la gambetta toccandolo col tacco. L’arbitro non se ne avvede e non concede il rigore.

