Tre vittorie consecutive nelle prime giornate di Serie C la Torres non le aveva mai fatte nella sua storia. C'è riuscita in questa stagione, con la squadra di Alfonso Greco che ha fissato il record stravincendo il derby 0-3 sabato al "Nespoli" con l'Olbia, guidando la classifica del Girone B assieme alla Carrarese. «È stata una grande serata, ma adesso pensiamo subito alla prossima partita: il regalo di compleanno spero di farmelo mercoledì», ha detto l'attaccante Gigi Scotto (sabato doppietta, oggi compie 33 anni) a "L'Informatore Sportivo" su Radiolina, proiettandosi già alla prossima partita mercoledì al "Vanni Sanna" proprio con l'altra capolista (ore 18.30). «Sono sicuro che i sassaresi cercheranno di fare il massimo per essere presenti. Si è riacceso un grande entusiasmo, Sassari ha fame di Torres e l'obiettivo è riavvicinare le persone».

Il grande ex

Nel corso del programma condotto da Lorenzo Piras è intervenuto anche Pierluigi Porcu, difensore ora al Selargius che alla Torres ha giocato tre anni e mezzo. Per lui i rossoblù possono fare un campionato di spessore: «La Serie C ha orari particolari e non è facile, ma a Sassari dev'esserci grande entusiasmo e la forza dev'essere il pubblico. La società è seria, con persone organizzate che conosco. Può far bene, così come l'Olbia che ha giocatori di livello a partire da Ragatzu». Porcu, classe 1980, dopo aver vinto la Promozione col Villasimius è rimasto nella stessa categoria tornando a casa, al Selargius dove aveva debuttato nel 97-98. «Finché ci divertiamo e il fisico lo consente andiamo avanti. Adesso mi attende un campionato molto diverso da quello dello scorso anno, tornando a due gironi a diciotto squadre. Siamo una squadra nuova con tanti giovani, cerchiamo di giocarcela contro tutti».

