La legge del tre si applica alla Vis Pesaro: 3-0 al "Vanni Sanna" e 3-1 sul campo marchigiano. Vittoria pesantissima per il morale in un match che hanno approcciato meglio i padroni di casa, che hanno anche colpito il palo su tiro ravvicinato di Coppola.

Il giocatore della Vis Pesaro ha aggiustato la mira al 67' portando in vantaggio i suoi. Un vantaggio che non è durato neppure tre minuti perché su un rimpallo Fischnaller ha avuto l'intuizione e il riflesso giusto per il pareggio. Quindi l'ingresso di Varela che con la sua rapidità ha staccato il difensore e segnato il 2-1 al 78' facendo passare la palla sotto le gambe del portiere.

L'ala ha quindi propiziato il terzo gol con un tiro-cross da destra che ha trovato la deviazione vincente di Fischnaller.

Con questo successo la Torres ha scavalcato la Vis Pesaro portandosi al quarto posto, a -5 dal terzetto di testa composto da Ternana, Pescara e Virtus Entella.

