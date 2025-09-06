La Torres e la Curva Nord ricordano Alberto ChessaIl capitano Antonelli ha portato un mazzo di fiori in memoria del grande tifoso
La Curva Nord del "Vanni Sanna" ha ricordato con uno striscione Alberto Chessa, scomparso qualche giorno fa a 54 anni. Alberto Chessa è stato uno dei fodnatori del gruppo Nuova Guardia, uno dei tifosi più appassionati e presenti. "Storia della Nord. Anima del gruppo nato e cresciuto con te. Avvidezzi Albè".
Prima dell'inizio del match contro la Pianese anche la Torres ha voluto dare un segno: il capitano Niccolò Antonelli ha portato in Curva un mazzo di fiori a nome di tutta la squadra sassarese.
Alberto Chessa era molto noto in città anche come Gremiante eletto dei Calzolai e per ben tre volte ha ricoperto il ruolo di Obriere Maggiore.