La Curva Nord del "Vanni Sanna" ha ricordato con uno striscione Alberto Chessa, scomparso qualche giorno fa a 54 anni. Alberto Chessa è stato uno dei fodnatori del gruppo Nuova Guardia, uno dei tifosi più appassionati e presenti. "Storia della Nord. Anima del gruppo nato e cresciuto con te. Avvidezzi Albè".

Prima dell'inizio del match contro la Pianese anche la Torres ha voluto dare un segno: il capitano Niccolò Antonelli ha portato in Curva un mazzo di fiori a nome di tutta la squadra sassarese.

Alberto Chessa era molto noto in città anche come Gremiante eletto dei Calzolai e per ben tre volte ha ricoperto il ruolo di Obriere Maggiore.

