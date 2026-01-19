Può sembrare una banalità, ma occorrono più gol e vittorie per scappare dalla zona playout del girone B. Col ritorno del tecnico Greco la Torres ha ritrovato solidità e continuità di rendimento, tanto che in otto gare ha perso solo a Livorno, ma d'altro canto ha vinto soltanto una volta: 2-0 sul campo del Pontedera, che a sua volta negli ultimi due mesi ha ottenuto solo un successo, 2-0 con la Pianese.

Le concorrenti dirette hanno vinto tutti almeno tre partite. E non è una coincidenza che le vittorie anche per loro siano arrivate quando hanno realizzato almeno due gol, perché vincere col minimo scarto, 1-0, è materia per formazioni che hanno buonissima tenuta difensiva.

Il Bra ha vinto tre gare: 2-0 contro Pontedera e Campobasso e 2-1 contro la vicecapolista Ravenna, portandosi a +4 dalla squadra sassarese e quindi guadagnando maggiore serenità in vista del match di sabato al “Vanni Sanna”.

Tre match vinti pure dal Perugia (contro Vis Pesaro, Forlì e Guidonia Montecelio) e tre pure dal Livorno che oltre ad avere sconfitto 3-1 Mastinu e compagni ha superato Arezzo e Guidonia Montecelio.

