Alla vigilia vigeva un imperativo: vietato perdere sul campo della Carrarese. E per ora i sassaresi stanno reggendo all’urto.

La Torres, impegnata sul campo della terza in classifica, ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno su rigore da Scappini. L’attaccante rossoblù è al quinto gol su 13 partite.

Un risultato positivo sarebbe accolto come manna dal cielo: le concorrenti alla salvezza diretta si affrontano tra di loro, quindi inevitabilmente faranno punti: Imolese-Vis Pesaro e Olbia-Recanatese le gare in questione. I tre punti di vantaggio sulla zona playout diminuiranno se la squadra sassarese non conquista almeno un punto.

Nella ripresa, al 63’, la Carrarese ha sbagliato un rigore (il sesto della stagione) con Energe. A provocarlo, un fallo del sassarese Masala. Almeno tre gli interventi decisivi del portiere Salvato. Concessi 5 minuti di recupero.

