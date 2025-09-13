Sarà anche la quarta di campionato, ma domani chi perde la sfida di Sestri Levante (ore 15) è in piena zona playout. Il Bra attualmente è penultimo con un solo punto, ottenuto contro il Perugia, che peraltro ha pareggiato al 102'. La Torres dopo il successo sul Pontedera, che fatica, ha perso contro un Campobasso che non decolla e contro il Pineto che invece si conferma terza forza del girone B.

La squadra sassarese è chiamata alla vittoria, anche se si presenta senza ben tre titolari: il portiere Zaccagno e il trequartista Mastinu, infortunati, e il centrocampista Brean, squalificato. A loro si aggiungono il difensore Stivanello e l'esterno Larranzio,m fermi per problemi fisici.

Il tecnico Pazienza è realista: "Dobbiamo crescere, ma nel frattempo dobbiamo imparare a portare via punti anche in situazioni difficili". Questo si chiede alla Torres: vincere anche se non è al meglio e almeno cinque-sei giocatori sono indietro come condizione fisica. Il giovanissimo Bra può diventare pericoloso solo se i rossoblù sbaglieranno l'approccio alla gara, come fatto nelle ultime uscite. Occorre vedere personalità e cattiveria in campo. Il gioco può aspettare, la classifica no.

© Riproduzione riservata