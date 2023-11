L'imbattibilità della capolista si interrompe a Chiavari. La Virtus Entella batte 2-0 una Torres opaca, che accusa le cinque assenze, soprattutto quelle degli esterni Zecca e Liviero. Oltre a loro due, il tecnico rossoblù ha dovuto rinunciare al difensore Idda, al trequartista Mastinu e allo squalificato Scotto.

Gara subito in salita: dopo 5 minutisugli sviluppi di una punizione cross da destra, esce male Zaccagno, si crea una mischia e Bonini è il più lesto a infilare.

Pericolosa ancora la Virtus Entella al 10' con Petermann che si inserisce dal centro e conclude potente ma centrale: respinge Zaccagno. Liguri vicini al raddoppio al 19' con Tommaselli che da destra crossa e Santini in area spreca con un tiraccio.

Ci prova Ruocco al 22' accentrandosi ma il suo tiro viene smorzato da un difensore.

Un minuto dopo sugli sviluppi di un angolo incornata di Fischnaller e un difensore salva sulla linea, poi Ruocco riprende e mette in mezzo ma la difesa salva.

Al 26' ripartenza dell'Entella con Zamparo che a sinistra mette sul palo opposto dove arriva in scivolata Tommaselli ma senza inquadrare la porta.

Al 33' di nuovo Ruocco con una cannonata al volo che il portiere di casa respinge coi pugni. Prodezza di Zaccagno al 36' quando petermann da destra calcia di collo verso l'angolo opposto. Contropiede al 44' con Petermann che va al tiro: bloccato da Zaccagbo.

Nel secondo tempo dopo quattro minuti Masala per Fischnaller a destra che entra in area e tenta il diagonale: devia il portiere in corner. Al 64' ripartenza dei liguri e Santini dalla corsia destra con un fendente spedisce la palla alta di mezzo metro.

Frittata al 75': Di Santo ruba palla a Giorico forse con fallo, va dentro e tira, respinge Zaccagno e Siniega cercando di liberare fa autogol. Zaccagno respinge poi il tiro di Faggioli evitando la terza rete.

