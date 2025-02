Vittoria legittima anche se non tranquilla quella della squadra sassarese contro il Pontedera. La rete della vittoria (1-0) la segna nel primo tempo Michele Carboni che così bagna il suo esordio da titolare. Per il resto molta Torres e poco Pontedera, che si è chiuso molto contando solo sui lanci lunghi per il possente centravanti Italeng, anche se in un paio di occasioni la giovane formazione guidata da Menichini (vice di Mazzone al Cagliari) ha saputo creare qualche pericolo.

Cronaca. Rischio al 3’, Vitali sfrutta una scivolata di Idda e dal fondo destro mette in mezzo, ma la palla risulta arretrata per Italeng che era davanti alla porta vuota. Brivido opposto al 6’ quando Zamparo prova a fare da torre, la palla rimbalza e quasi scavalca il portiere che la alza sopra la traversa. Al 10’ grande azione Torres con tocchi di prima che portano al tiro di Fischnaller deviato dalla difesa. Sull’angolo prova la girata Carboni, ma il tiro non ha forza.

Provvidenziale il recupero di Fabriani al 21’ che contrasta Vitali proprio mentre stava per tirare dopo aver ricevuto l’assist. Al 22’ Fischnaller triangola con Carboni ma la palla rimbalza male e l’altoatesino calcia goffamente. Alla mezz’ora il terzino sinistro Perretta scatta bene e dal fondo crossa, sul lato opposto svetta Italeng ma schiaccia di testa troppo vicino e la palla dopo il rimbalzo finisce alta. Al 33’ Zamparo riceve spalle alla porta e si gira bene, ma il tiro è deviato dal difensore. Ci prova Liviero da fuori a 41’ incrociando il tiro: fuori non di molto. Al 41’ Fischnaller si procura una punizione dal limite a sinistra: batte un destro tagliente sul quale il portiere fa un miracolo deviando sulla traversa, ma Carboni è appostato e corregge per la sua prima rete in rossoblù. Al 45’ contropiede di Zamparo a destra ma una volta in area, pressato dal difensore non riesce a concludere.

Nella ripresa Carboni illumina, Fischnaller al 57’ finta il passaggio e va dentro in area: da posizione angolata prende l’esterno rete. Al 68’ contropiede di Fischnaller ispirato da Brentan e la difesa si salva. Anche al 77’ la Torres gestisce male un contropiede in superiorità numerica con Mastinu che riceve in area ma anziché tirare cerca un improbabile ultimo passaggio. Al 90’ contropiede della Torres due contro uno: Masala serve a destra Diakité che tradito dal rimbalzo della palla manca la porta col diagonale.

