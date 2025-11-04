Ancora nessuna nuova sul fronte del sostituto dell'esonerato Michele Pazienza. La Torres prosegue la trattativa con Cristian Serpini, 52 anni, nelle ultime due stagioni a Carpi, ma non c'è la firma ed è anche difficile capire se le parti siano vicine o ancora lontane.

All'orizzonte c'è la trasferta di sabato sul campo del Ravenna, vicecapolista che tallona l'Arezzo a un solo punto di distacco. Non certo l'ideale per ritrovare la vittoria che manca da 11 giornate e il gol che manca da sette partite.

Intanto la squadra si allena con Marco Sanna, che è stato chiamato dalla Primavera rossoblù. La seduta di questa mattina ha proposto lavoro fisico ed esercitazioni tecnico-tattiche a campo ridotto. lavoro differenziato per l'esterno Zecca che segue un programma specifico per rientrare a disposizione del tecnico tra 30/45 giorni. Personalizzato anche per Nunziatini (affaticamento muscolare) e Scheffer alle prese con uno stiramento al flessore della coscia sinistra. Entrambi non saranno disponibili per Ravenna.

Centrocampista di grande intelligenza tattica, professionista esemplare e sassarese, Marco Sanna cerca in questi giorni di infondere serenità a un gruppo che ha visto traballare anche le poche certezze che aveva. E se potesse essere proprio Marco Sanna l'uomo giusto per ridare fiducia alla squadra? Una riflessione va fatta in un momento di grande difficoltà non solo tecnica, perché anche gli incassi sono minori del previsto dato che si fatica a raggiungere le 3 mila presenze. E a libro paga ci sono due allenatori: Greco e Pazienza.

© Riproduzione riservata