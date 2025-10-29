La Torres ad Arezzo per la Coppa ItaliaLa squadra sassarese sfida la capolista del campionato
Per i sedicesimi della Coppa Italia la Torres gioca mercoledì sera ad Arezzo (inizio alle 18.30) contro la formazione in vetta al campionato.
Chissà che l'aria della competizione non scuota i rossoblù di Pazienza che non vincono da due mesi e una delle uniche due vittorie stagionali l'hanno ottenuta proprio in Coppa Italia: 2-1 contro il Livorno.
Nell'Arezzo gioca l'ex Varela che sta andando forte: 4 gol nelle prime dieci giornate. Ne ha realizzati 6 in tutto il campionato 2024/25.
La Torres dovrà fare a meno del centravanti Diakite, squalificato, e dell'esterno destro Zecca che per un infortunio alla coscia destra starà fermo due mesi.