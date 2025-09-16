Per i sedicesimi di finale la Torres se la vedrà contro la capolista del campionato: l'Arezzo. Il match (gara unica) verrà disputato sul campo toscano mercoledì 29 ottobre alle ore 18.30.

Chi vince la sfida per gli ottavi affronterà a fine novembre la vincente del confronto tra Latina e Perugia. Il match si disputerà a fine novembre.

L'Arezzo ha finora fatto l'en plein: 2-1 contro il Bra nel primo turno di Coppa Italia e poi 4 vittorie nelle prime 4 giornate di campionato, dove ha sconfitto Forlì, Pontedera, Vis Pesaro e Juventus Next Gen.

