Lo spareggio per il secondo posto lo vince la Ternana 3-1. Sul proprio campo la vice capolista ribalta lo svantaggio e si porta a +4 dai rossoblù, che sono a -8 dalla primatista Virtus Entella.

Non basta il tifo dei 520 arrivati dalla Sardegna perché gli umbri sono più precisi e cinici rispetto a una Torres che passata subito in vantaggio con Zecca si è fatta rimontare prima del riposo e non ha più recuperato l'inerzia.

Primo tempo. Prima azione, Varela servito da Guiebre a sinistra, converge e crossa dove Zecca chiude la diagonale offensiva mirabilmente e di testa manda la palla a carambolare sul palo opposto per il vantaggio. L'intervento del difensore Tito a spazzare avviene quando la palla ha già superato la linea. Al 12' provvidenziale recupero di Idda su Cicerelli. Contropiede di Varela al 13' ma l'ala si fa recuperare da Donati proprio al momento del tiro. Nell'azione seguente su traversone da destra di Casasola si avventa Curcio che manca la palla ingannando Idda e Cianci pareggia di testa.

La Ternana insiste. Recupera palla Vallocchia e serve Cicerelli che da fuori calcia angolato e basso, si distende Zaccagno e mette in angolo. Al 21' diagonale largo di Varela. Al 37' Aloi va via centralmente, dribbla Brentan e spara col mancino un rasoterra angolatissimo alla sinistra di Zaccagno. Zecca al 40' crossa dal fondo destro, sulla palla si avventano senza colpirla Zamparo e Fischnaller.

Secondo tempo. Inizia malissimo: al 56' su punizione da sinistra palla che rimbalza in area e arriva a Casasola (lasciato solo da Idda) che tira sbilenco ma sottoporta c'è Capuano che corregge per il 3-1. Al 60' gran colpo di tacco di Guiebre dal fondo sinistro che rimette a centro area dove Fischnaller è sorpreso e non riesce a tirare.

Al 65' il portiere Vannucchi calcia corto sul pressing e la palla arriva a Fischnaller che anziché tirare serve Mastinu in fuorigioco: gol annullato. La Ternana spreca il contropiede al 75'.

