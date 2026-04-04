La trentunesima giornata di Serie A fa riprendere il campionato dopo la sosta per le nazionali, coi big match Inter-Roma a Pasqua e Napoli-Milan a Pasquetta. Apre il programma il Cagliari, impegnato in casa del Sassuolo.

Sabato 4 aprile

Sassuolo-Cagliari 2-1 (30’ Esposito su rig., 50’ Garcia, 78’ Pinamonti)

Verona-Fiorentina 0-1 (82’ Fagioli)

Lazio-Parma 1-1 (15’ Del Prato, 77’ Noslin)

Domenica 5 aprile

Cremonese-Bologna 1-2 (3’ Joao Mario, 16’ Rowe, 91' Bonazzoli su rig.)

Pisa-Torino 0-1 (80’ Adams)

Inter-Roma 5-2 (1’ Lautaro, 40’ Mancini, 45’+2 Calhanoglu, 52, Lautaro, 55’ Thuram, 63’ Barella, 70’ Pellegrini)

Lunedì 6 aprile

Udinese-Como (ore 12.30)

Lecce-Atalanta (ore 15)

Juventus-Genoa (ore 18)

Napoli-Milan (ore 20.45)

Classifica Serie A

Inter 72

Milan 63

Napoli 62

Como 57

Juventus 54

Roma 54

Atalanta 50

Bologna 45

Lazio 44

Sassuolo 42

Udinese 39

Torino 36

Parma 35

Genoa 33

Fiorentina 32

Cagliari 30

Cremonese 27

Lecce 27

Verona 18

Pisa 18

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