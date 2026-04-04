L’Inter ritrova Lautaro, travolge la Roma e si lancia verso lo scudettoLe partite della trentunesima giornata con risultati, marcatori e classifica
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La trentunesima giornata di Serie A fa riprendere il campionato dopo la sosta per le nazionali, coi big match Inter-Roma a Pasqua e Napoli-Milan a Pasquetta. Apre il programma il Cagliari, impegnato in casa del Sassuolo.
Sabato 4 aprile
Sassuolo-Cagliari 2-1 (30’ Esposito su rig., 50’ Garcia, 78’ Pinamonti)
Verona-Fiorentina 0-1 (82’ Fagioli)
Lazio-Parma 1-1 (15’ Del Prato, 77’ Noslin)
Domenica 5 aprile
Cremonese-Bologna 1-2 (3’ Joao Mario, 16’ Rowe, 91' Bonazzoli su rig.)
Pisa-Torino 0-1 (80’ Adams)
Inter-Roma 5-2 (1’ Lautaro, 40’ Mancini, 45’+2 Calhanoglu, 52, Lautaro, 55’ Thuram, 63’ Barella, 70’ Pellegrini)
Lunedì 6 aprile
Udinese-Como (ore 12.30)
Lecce-Atalanta (ore 15)
Juventus-Genoa (ore 18)
Napoli-Milan (ore 20.45)
Classifica Serie A
Inter 72
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Bologna 45
Lazio 44
Sassuolo 42
Udinese 39
Torino 36
Parma 35
Genoa 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Verona 18
Pisa 18