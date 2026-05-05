Com’era prevedibile, la conferma della categoria l’Olbia se la giocherà in trasferta contro l’Ischia. Il 2-2 maturato nel derby con la Costa Orientale Sarda all’ultima giornata della stagione regolare è servito ad assicurarsi un posto nei playout, ma per rimanere in Serie D domenica contro i campani la squadra di Daniele Livieri dovrà vincere.

Data la migliore posizione a fine campionato l’avversario ha il vantaggio di poter giocare lo spareggio in casa e di salvarsi anche qualora la sfida dovesse terminare in parità: si tratta di una gara secca per la quale in caso di pareggio dopo i tempi regolamentari sono previsti i supplementari, ma non i rigori.

Da vedere quanto peserà mentalmente l’obbligo di vincere contro una squadra che dall’ultimo precedente, vinto dall’Olbia 3-1 proprio allo stadio Enzo Mazzella di Ischia, ha cambiato guida tecnica ed era in corsa fino alla fine per la salvezza diretta, obiettivo mancato per appena un punto. E se per il playout Livieri riuscirà a recuperare Aniello Viscovo, Daniele Ragatzu e Roberto Biancu, assenti nel derby col Cos per infortunio: il portiere s’è fatto male a Tertenia durante il riscaldamento, mentre i due capitani hanno lamentato fastidi fisici alla vigilia.

La ripresa degli allenamenti è in programma oggi, la partenza per la Campania sabato: il suo futuro l’Olbia lo scriverà domenica, ma la bozza dev’essere preparata nei minimi dettagli lungo una settimana che si prospetta particolarmente calda, con i galluresi chiamati a evitare “la tragedia” della seconda retrocessione in tre anni.

© Riproduzione riservata