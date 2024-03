Fabio Liverani esonerato dalla panchina della Salernitana dopo 5 sole partite.

La società pochi minuti fa ha comunicato all’tecnico la notizia, che non è riuscito a risollevare le sorti della squadra campana, che sabato ha perso la delicatissima sfida casalinga contro il Lecce e che resta all’ultimo posto in classifica con 14 punti a 9 punti di distacco dal Sassuolo penultimo.

Per la succedere all’ex allenatore del Cagliari – che in poco più di un mese ha racimolato solo un punto -sarebbero in ballo due ipotesi: o la “soluzione interna”, con la panchina affidata a Stefano Colantuono, attuale responsabile del settore giovanile granata, oppure un clamoroso ritorno di Pippo Inzaghi che era stato allontanato proprio per lasciare spazio a Liverani.

La prima opzione sarebbe però quella in pole position.

