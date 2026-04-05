«Avete infrastrutture calcistiche tra le peggiori d’Europa. Se gli impianti non cambieranno, Euro 2032 da voi non si giocherà».

La minaccia è del presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, in vista degli Europei che il nostro Paese deve ospitare assieme alla Turchia.

Servono impianti all’altezza, è il monito dell’Uefa. Ma al momento l’unico con le caratteristiche in regola per ospitare la competizione è l’Allianz Stadium di Torino, la casa della Juventus. Siamo indietro anche rispetto alla Turchia, che ha strutture molto più nuove e moderne delle nostre.

A Cagliari ci si sta muovendo nella giusta direzione: raggiunto l’accordo con il Comune, l’obiettivo ora è andare a bando entro giugno e avviare i lavori nel 2027, in modo che lo stadio sia pronto per Euro 2032.

(Unioneonline)

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