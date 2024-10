Claudio Ranieri esulta per la vittoria del Cagliari, che ieri si è imposto in rimonta sul Torino alla Domus per 3-2.

Intervistato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’ex tecnico rossoblù non nasconde la sua gioia per il risultato dei rossoblù: «Un risultato che non mi sorprende, sono felicissimo. Ieri ho visto la partita, è stata dura, difficile. Ma quel campo ha qualcosa di magico, i tifosi ti soffiano dietro e sono stato particolarmente contento».

L’allenatore romano auspica che il Cagliari «riesca a stare in quella zona di classifica tranquilla dove può programmare bene, gli auguro veramente di venir fuori dall’impasse dell’inizio». Applausi per Nicolas Viola («Ha fatto una gara stupenda») e Davide Nicola («Sta guidando la squadra con molta sagacia»).

Sul ritorno in panchina: «Non lo so, vediamo. La voglia è tanta, resto alla finestra».

Favorita per lo scudetto? «Non voglio fare nomi, ma dico che quando Conte prende una squadra se non arriva primo arriva secondo. Non voglio caricarlo di responsabilità, ma anche il fatto di non avere le coppe inciderà molto quando arriveremo a marzo- aprile. Credo che quest'anno ci sia più compattezza in testa alla classifica. Sarà molto più bello».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata