L’Hellas Verona è sotto sequestro. Il giudice delle indagini preliminari ha ordinato il sequestro del 100% delle quote dell’Hellas, operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Bologna.

Nell’ambito dell’inchiesta che ha portato a questo sequestro preventivo l’attuale proprietario del club, Maurizio Setti, è indagato per bancarotta fraudolenta assieme a un’altra persona.

Il provvedimento, spiega la Finanza, nasce da indagini condotte a seguito del fallimento di una società per azioni »già proprietaria della suddetta e integra partecipazione azionaria». Si sospetta che Setti abbia simulato la vendita fittizia della società di calcio ad altri gruppi sempre a lui riconducibili. Prima del fallimento della H23, società che gestiva il Verona Calcio, avrebbe trasferito il controllo e la proprietà del club alla Star Ball srl.

Una bufera che arriva a pochi giorni dalla sfida contro il Cagliari, in programma per sabato al Bentegodi.

Il club prova a fare chiarezza con una breve nota: «La vicenda del sequestro non riguarda il patrimonio di Hellas Verona Fc Spa, che non viene toccato. Il sequestro si inserisce, come ennesima schermaglia giudiziale, nella controversia tra il Gruppo societario di Maurizio Setti e il Gruppo societario di Gabriele Volpi. La decisione del gip sarà impugnata».

