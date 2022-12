Dopo due anni segnati dalla pandemia il calcio sardo è ripartito con sempre maggiore interesse e seguito. Nell'Assemblea Ordinaria Biennale, tenuta stamattina all'Horse Country Resort di Arborea, il Comitato regionale Sardegna della Lnd ha anche presentato anche l'accordo col Gruppo L'Unione Sarda, che darà sempre maggiore risalto al calcio sardo con pagine dedicate ogni settimana sul giornale e il sito unionesarda.it, la trasmissione in diretta della finale di Coppa Italia Eccellenza fra Budoni e Carbonia su Unionesarda.it. Inoltre, ha certificato l'ascesa nelle ultime due stagioni: nel 2021-2022 si è tornati a numeri simili a prima del Covid, con 31.535 atleti tesserati contro i 21.623 del 2020-2021 e i 32.384 del 2018-2019.

"Le ultime due stagioni sono state un qualcosa di pesantissimo e difficilissimo, ma il bilancio è positivo", il commento del presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni. "Ringrazio tutti i dirigenti e le società per il lavoro fatto, coi numeri che adesso stanno tornando a essere quelli di un tempo".

Nel corso dell'assemblea

All'assemblea, presieduta dal Consigliere Federale Francesco Franchi, intervenuti l'ex Commissario del Comitato Regionale Sardegna Nuccio Caridi, il presidente del Coni Sardegna Bruno Perra, il presidente del CR Arbitri Roberto Branciforte, il Coordinatore Federale Sgs Sardegna Fabrizio D'Elia, il Consigliere del Cr Sardegna e Coordinatore Nazionale del Dipartimento di Beach Soccer Roberto Desini e il Consigliere del Cr Sardegna Andrea Contini. Nel 2021-2022 sono state 8.025 le gare disputate, con 435 società coinvolte e 1.673 squadre in campo.

Fra le iniziative portate avanti nel biennio, tuttora in corso, il doppio tesseramento giocatore-arbitro, gli anticipi al sabato per sopperire alla carenza di arbitri e dare visibilità alle società, le attività per il calcio paralimpico e sperimentale, la prima edizione del Trofeo Benedetto Piras (svolto a giugno per l'Under 17, con le rappresentative che hanno appena iniziato il percorso in vista del Torneo delle Regioni) e le fasi finali di Serie A, Europei e World Winners Cup di beach soccer ad agosto e settembre. Oltre 5 milioni i contributi per le società.

