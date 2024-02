La dichiarazione d’amore di Nahitan Nandez per Cagliari arriva con un video pubblicato dalla Lega Serie A e sulle pagine social del club rossoblù: «Il mio sogno, e lo dico sinceramente, è di avere la possibilità di venire a vivere qui alla fine della mia carriera. Penso sia l’unico posto che mi fa venire dubbi paragonato all’Uruguay». Che è il Paese dove è nato.

El Leon passeggia per le strade di Castello e dichiara il suo legame incondizionato con la città: «Non riesco a pensare a un altro posto che mi rende felice come Cagliari. La gente», prosegue Nandez, «la città, la campagna, la spiaggia, il calcio».

Cagliari, ma anche i suoi abitanti: «Amo i cagliaritani, mi fanno sentire come uno di loro. Un sardo».

(Unioneonline/E.Fr.)

