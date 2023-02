Altro incontro delicatissimo in vista per la Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G). Domenica prossima, alle 14.30, la squadra di Francesco Loi è attesa allo stadio ”Quinto Ricci” per la sfida salvezza contro l’Aprilia. Dopo la preziosa vittoria contro l’Angri, Mancosu e compagni vogliono dare continuità di risultati per cercare di allontanarsi il prima possibile dalla zona calda. In trasferta hanno perso le ultime due partite con Uri e Portici.

L’Aprila, domenica scorsa, ha strappato un punto sul campo dell’Ilvamaddalena. In casa non vince dall’otto gennaio scorso (3-1 contro l’Angri). «Bisogna cercare di fare più punti possibili», dice il presidente, Stefano Boi. «In questo momento dobbiamo pensare soltanto a noi stessi. Sarà sicuramente una partita difficile come tutte».

