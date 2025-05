“Intelligenza artigiana vs intelligenza artificiale”. Questo il titolo dell’incontro/confronto organizzato da Confartigianato Imprese Nuoro Ogliastra e dalla Rete di Impresa Nuova RA.DI.BA in programma a Nuoro giovedì 15 maggio alle 11, nel Salone delle Conferenze della Camera di Commercio.

I TEMI – Un’iniziativa, finanziata dal GAL Barbagia per il progetto “Nuova Rete degli Artigiani di Barbagia”, aperta a Istituzioni, cittadini e attività produttive e finalizzata a «riflettere sul rapporto, umano ed economico, che intercorre tra la conoscenza e il saper fare degli imprenditori artigiani e quella prodotta dalle nuove tecnologie. L’obiettivo – prosegue una nota degli organizzatori - è quello di creare un momento concreto di scambio tra le imprese della Rete e gli ospiti esterni: altri attori del tessuto economico e sociale locale e, non da ultimi, gli studenti del quinto anno degli istituti superiori di Nuoro, invitati a partecipare».

I RELATORI – I lavori, coordinati da Simona Scioni, verranno aperti dalle riflessioni del Presidente della Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato di Nuoro, Agostino Cicalò, del Direttore del Gal Barbagia, Claudio Perseu, e del Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, Daniele Serra. Gli interventi di approfondimento sono stati affidati ai relatori Gianfranca Salis, archeologa del MIC, Nicolò Ceccarelli, Professore ordinario in Design presso il Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica di Alghero UNISS, e a Silvia Macchia, Ricercatrice e Docente in Economia Aziendale Programmazione e Controllo presso UNICA.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata