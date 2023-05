Primo gol da professionista per Christos Kourfalidis, che ha reso ulteriormente ampio il trionfo del Cagliari a Perugia. Nello 0-5 del "Curi" il centrocampista greco ha segnato la quarta marcatura rossoblù, al 49' girando in rete in maniera potente un assist di Prelec in piena area. «L'emozione è forte: sono davvero felice», ammette nel dopogara. «Ho sempre lavorato duro cercando di restare sul pezzo, aiutare i compagni dentro e fuori dal campo con un atteggiamento positivo. Stasera non era facile, ma siamo stati bravi a ottenere tre punti pesanti». Non ha dubbi a chi dedicarlo: «Questo gol è per mio padre, che ha sempre creduto in me. Anche per la mia famiglia, ma soprattutto per lui».

Vittoria che aiuta. Lo 0-5 di stasera permette al Cagliari di proseguire la sua corsa per arrivare al quarto posto, che permetterebbe di saltare il turno preliminare dei playoff (e di giocare la semifinale di ritorno in casa, con tutti i vantaggi che ne derivano). Kourfalidis è fiducioso sul finale di stagione: «Non dobbiamo smettere di sognare e di voler crescere. Non so dove possiamo arrivare, ma sicuramente abbiamo valori di livello per questo campionato: bisogna lavorare ogni giorno e pensare partita dopo partita. Quindi pensiamo subito al Palermo, perché dobbiamo continuare a correre già dalla prossima, dove ci sarà lo stadio pieno come nelle migliori occasioni». Sulla prodezza di Mancosu: «Un gol bellissimo, ha qualità eccellenti e un piede straordinario. Lo ammiro tanto».

