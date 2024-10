Al 90’ di Juventus-Cagliari, subito dopo l’1-1, Francisco Conceição è stato espulso per doppia ammonizione. Thiago Motta non si mette dalla parte del suo giocatore, anzi: «Non ho rivisto le immagini, se è simulazione è giusto che sia ammonito», l'onesta ammissione dell'allenatore bianconero. «È una cosa su cui stiamo parlando da tanto tempo, anche nelle riunioni con Rocchi: penso che le simulazioni non facciano bene al calcio. Devo vedere, ma mi fido di quello che ha visto l'arbitro: anche sulle simulazioni bisogna che vengano punite sempre, se ci sono. Se l'arbitro ha visto una simulazione è giallo, però da adesso si deve fare sempre. Non ogni tanto sì o ogni tanto no: così ne guadagnano tutti».

La partita. Thiago Motta non può certo essere contento per come si è sviluppata la partita: «Abbiamo fatto tutto noi», il suo rammarico. «Dopo il gol dovevamo continuare ad attaccare, nel secondo tempo abbiamo lasciato la sensazione che il Cagliari potesse riprenderla. L'errore di Vlahovic è una situazione di gioco, succede: sono altre le cose che dobbiamo fare meglio». E sulla sostituzione di Koopmeiners: «È uscito per un fastidio, aveva dolore. Vediamo».

