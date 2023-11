È deluso Claudio Ranieri per l'epilogo di Juventus-Cagliari, e non tanto per l'occasionissima allo scadere di Dossena che avrebbe potuto dare il 2-2. «Più che per il palo c'è l'amarezza per i primi quindici minuti del secondo tempo», segnala appena finita la partita. «Avevamo fatto bene nel primo, avevamo lavorato tutta la settimana sulle ripartenze e le palle inattive della Juventus ma hanno fatto gol su quello che pensavamo. Peccato: abbiamo dato noi il via alla loro vittoria, siamo stati troppo agnellini».

Il dispiacere è soprattutto per l'1-0: «Manca di essere attenti proprio su questi particolari, sul primo gol c'era un buco di due metri accanto a Bremer e questo non è possibile».

Ripartire subito. Per il Cagliari ora quindici giorni di sosta, prima del match delle 12.30 di domenica 26 alla Domus col Monza. Ranieri vuole sfruttare le indicazioni dell'ultimo mese: «Siamo in fiducia, abbiamo giocato bene. Mi dispiace rimproverare i ragazzi, perché hanno fatto una buonissima partita, ma abbiamo perso: potevano fare gol solo sui calci piazzati o le ripartenze. Sono questi i particolari che fanno perdere le partite». C'è però una nota positiva: «Piano piano stiamo recuperando tutti i giocatori».

© Riproduzione riservata