Juventus-Cagliari apre la domenica di Serie A, l’ultima prima della seconda sosta per le nazionali della stagione. All’Allianz Stadium, alle 12.30, i rossoblù cercano continuità dopo aver trovato la prima vittoria in campionato, quella di lunedì contro il Parma sempre in trasferta per 2-3. Davide Nicola conferma quasi in blocco la formazione vista al Tardini, con una novità: il rientro di Tommaso Augello, non per Adam Obert (riproposto come terzino sinistro) bensì per Zito Luvumbo alto a sinistra, con Nadir Zortea dalla parte opposta. Nicolas Viola preferito a Gianluca Gaetano sulla trequarti, davanti intoccabile Roberto Piccoli.

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari: arbitra Livio Marinelli, segui la diretta su unionesarda.it e su Radiolina con la radiocronaca da Torino di Lele Casini.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceição, Koopmeiners, Mbangula; Vlahović.

In panchina: Perin, Pinsoglio, Danilo, Cabal, Rouhi, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz, Yıldız.

Allenatore: Thiago Motta.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Augello; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Sherri, Deiola, Prati, Marin, Palomino, Azzi, Gaetano, Luvumbo, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

