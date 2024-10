Luvumbo in panchina, Augello in quel settore per arginare la spinta da destra della Juventus. E per provare a ripartire. Nicola riparte dal Cagliari che ha vinto a Parma, ma con una variante. In un Allianz più simile a una discoteca che a uno stadio, con la musica assordante, i rossoblù si riscaldano e chissà se in testa c’è voglia di una impresa.

La Juventus non ha ancora subito un gol, il Cagliari arriva dai tre della trasferta al Tardini. Scuffet fra i pali, Mina e Luperto centrali, l’asse Zappa-Zortea a destra, in mezzo Piccoli e Viola a fare a guastatore fra le linee. Nella Juventus Motta sorprende con Mbangula dentro, fuori Fagioli, McKennie e Yıldız rispetto alle previsioni della vigilia. Fa freddo, 10 gradi, non c’è vento, stadio strapieno. Circa 500 i tifosi rossoblù, in tanti questa mattina hanno colorato di rossoblù l’aeroporto di Elmas.

© Riproduzione riservata