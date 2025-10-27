La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: Igor Tudor è stato esonerato.

«Juventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci», si legge in una nota del club.

La società comunica inoltre di aver «affidato momentaneamente la guida della prima squadra maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale».

Ieri contro la Lazio è arrivata la terza sconfitta di fila a certificare una crisi che si trascinava ormai da oltre un mese. Il 13 settembre l’ultima vittoria, il 4-3 casalingo con l’Inter. Dopo 9 punti nelle prime tre partite di campionato, la Juventus ha collezionato tre pareggi e due sconfitte. E non va meglio in Champions League, appena due punti in tre partite.

Tre i nomi che si fanno per la successione: Raffaele Palladino, Luciano Spalletti e Roberto Mancini.

