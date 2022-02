"E' da un po' che non troviamo i tre punti, vogliamo conquistarli domani: il Cagliari è in salute e Mazzarri ha i giocatori giusti per lui, sarà una gara tosta".

Sa che non sarà facile, ma non fa sconti Ivan Juric che vuole tornare a quella vittoria che al Torino manca da un mese, nonostante l’ottima prestazione con pareggio nel derby della scorsa giornata.

Belotti ci sarà: “Ha dato un accenno e adesso mi deve dare ancor di più”. Su Milinkovic Savic, il portiere che non sta attraversando un buon momento: “Ha la mia fiducia: la stampa sta amplificando troppo gli errori, ha bisogno del nostro sostegno e sono soddisfatto della sua stagione”.

Un finale di campionato tranquillo i granata se lo sono conquistati giocando e ottenendo ottimi risultati, ma sognare l’Europa è complicato: "Ci sono i presupposti per una buona stagione, ma non abbiamo ancora fatto niente e saranno fondamentali le risposte che daremo adesso".



