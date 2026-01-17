Niente ritorno in Italia per Joao Pedro. L’accordo tra l’attaccante italo-brasiliano e la società toscana è sfumato proprio quando tutto sembrava ormai fatto.

Quella di portare l’ex punta del Cagliari in Toscana è stata – ha spiegato l’amministratore delegato del Pisa Giovanni Corrado – «un’idea creativa, visto che il giocatore stava facendo numeri importanti in Messico, non solo come gol ma anche come presenze». Allora – ha proseguito l’ad «abbiamo trovato l’accordo con l’Atletico San Luis con il permesso per le visite mediche, ma il giocatore al check-in ha cambiato idea. In una situazione come questa a volte, specialmente con ragazzi cosi maturi, ti aspetti una presa di coscienza maggiore rispetto alle decisioni che si prendono. Joao Pedro aveva già parlato col mister e i ragazzi, ma quando abbiamo capito che c’erano dei dubbi abbiamo lasciato stare».

Affare sfumato, dunque. Dal canto proprio, Joao ha chiarito, con un post sui suoi canali social: «Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà».

