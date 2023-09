Jakub Jankto cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta del Cagliari a Bologna, ribaltato al Dall'Ara da 0-1 a 2-1 con tanti errori individuali.

«Dovevamo aspettare e ripartire, potevamo fare meglio: c'è sempre da crescere, ma anche il Bologna non ti faceva giocare». Il centrocampista, tornato in Serie A in estate dove aveva già giocato con Udinese e Sampdoria, mantiene la tranquillità nonostante un punto in tre giornate: «Ci dobbiamo concentrare solo su noi stessi, bisogna riscattarci già dall'Udinese. Sono assolutamente fiducioso: abbiamo giocato anche contro l'Inter, una squadra di maestri, adesso dobbiamo solo guardare avanti e mantenere la fiducia».

Jankto, che ha ormai lasciato alle spalle i problemi fisici del precampionato, spera che la sosta riporti il Cagliari al 100%: «Speriamo che nessuno si faccia male in nazionale, per farci trovare pronti alla ripresa».

