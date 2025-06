Cambia un’altra panchina illustre in Serie A: quella dell’Inter. A tre giorni dalla finale di Champions League malamente persa contro il Psg (5-0 sabato a Monaco di Baviera), Simone Inzaghi ha deciso di accettare la faraonica offerta dell’Al-Hilal, formazione dell’Arabia Saudita. Non certo un addio inatteso: che ci fossero proposte sul tavolo era stato lui stesso a dirlo una settimana fa, nel Media Day ad Appiano Gentile.

L’incontro fra Inzaghi e la società si è tenuto questo pomeriggio a Milano, nella sede del club. In sede si è presentato anche l’avvocato Angelo Capellini, che gestisce i contratti dell’Inter. Con l’ormai ex allenatore nerazzurro presenti il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. Al confronto, Inzaghi ha comunicato alla società la decisione di accettare l’offerta dell’Al-Hilal.

Per lui immediato il ritorno in panchina: l’Al-Hilal debutterà mercoledì 18 giugno alle ore 21 al Mondiale per Club contro il Real Madrid a Miami. Poco prima, alle 3 ora italiana a Pasadena, l’Inter giocherà invece coi messicani del Monterrey. E ci sarà un altro allenatore, con Cesc Fàbregas (Como) e Roberto De Zerbi (Marsiglia) come favoriti.

Il ciclo di Inzaghi all’Inter, iniziato quattro anni fa, si chiude con uno scudetto (2023-2024), tre Supercoppe Italiane (2021, 2022 e 2023) e due Coppe Italia (2021-2022 e 2022-2023), ma anche due finali di Champions League perse.

