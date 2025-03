L’Inter batte il Feyenoord anche nella gara di ritorno a San Siro (2-1) e accede ai quarti di Champions League, dove l’attende una grande sfida contro il Bayern Monaco.uuuuhkhkku

Simone Inzaghi fa riposare Barella, Lautaro e Bastoni, ma gli olandesi sono davvero poca roba in confronto ai nerazzurri e la qualificazione, anche in virtù della vittoria per 2-0 a Rotterdam nel match di andata, non è mai in discussione.

Apre le marcature Thuram all’8’, risponde al 42’ Moder su rigore e nella ripresa Calhanoglu, anche lui dal dischetto, firma il 2-1 al 6’.

Tutto facile anche per il Bayern Monaco nel derby tedesco con il Bayer Leverkusen. I bavaresi si impongono anche in trasferta (0-2) dopo il 3-0 della gara di andata.

Avanza anche il Barcellona, che fa fuori il Benfica: 3-1 dopo lo 0-1 dell’andata a Lisbona.

(Unioneonline/L)

