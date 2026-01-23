Si apre con il testa-coda Inter-Pisa e si chiude lunedì la 22esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 23 gennaio

Inter-Pisa ored 20.45

Sabato 24 gennaio

Como-Torino ore 15

Fiorentina-Cagliari ore 18

Lecce-Lazio ore 20.45

Domenica 25 gennaio

Sassuolo-Cremonese ore 12.30

Atalanta-Parma ore 15

Genoa-Bologna ore 15

Juventus-Napoli ore 18

Roma-Milan ore 20.45

Lunedì 26 gennaio

Verona-Udinese ore 20.45

Classifica

Inter 49

Milan 46

Napoli 43

Roma 42

Juventus 39

Como 37

Atalanta 32

Bologna 30

Lazio 28

Udinese 26

Sassuolo 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Cagliari 22

Genoa 20

Fiorentina 17

Lecce 17

Pisa 14

Verona 14

(Unioneonline)

