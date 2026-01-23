Inter-Pisa apre la 22esima di campionato, domenica Juve-Napoli e Roma-MilanL’elenco delle partite della terza giornata di ritorno con risultati, marcatori e classifica
Si apre con il testa-coda Inter-Pisa e si chiude lunedì la 22esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 23 gennaio
Inter-Pisa ored 20.45
Sabato 24 gennaio
Como-Torino ore 15
Fiorentina-Cagliari ore 18
Lecce-Lazio ore 20.45
Domenica 25 gennaio
Sassuolo-Cremonese ore 12.30
Atalanta-Parma ore 15
Genoa-Bologna ore 15
Juventus-Napoli ore 18
Roma-Milan ore 20.45
Lunedì 26 gennaio
Verona-Udinese ore 20.45
Classifica
Inter 49
Milan 46
Napoli 43
Roma 42
Juventus 39
Como 37
Atalanta 32
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Sassuolo 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Cagliari 22
Genoa 20
Fiorentina 17
Lecce 17
Pisa 14
Verona 14
(Unioneonline)