A 55 anni esatti dallo storico scudetto del 1970, il Cagliari affronta l’Inter che ora è capolista in questa Serie A. E lo fa tornando a Milano, dove tre giorni fa la Primavera rossoblù ha scritto un altro pezzo di storia del club con la grande vittoria della Coppa Italia battendo 0-3 in finale il Milan. Alle 18 di oggi non si gioca all’Arena Civica, come mercoledì, ma al Meazza e con di nuovo un ottimo numero di tifosi sardi: saranno 728 nel settore ospiti questo pomeriggio, per sostenere la squadra di Davide Nicola.

In campo dovrebbe essere confermata la difesa a tre, per una sorta di 3-5-2 speculare a quello di Simone Inzaghi. Con Matteo Prati che ha avuto la febbre in settimana, ma è comunque tra i convocati, spazio di nuovo ad Alessandro Deiola (fresco di rinnovo) e Antoine Makoumbou, a centrocampo assieme a Michel Adopo. Potrebbe rivedersi anche Adam Obert, che l’infortunio l’ha superato da una settimana, e stare fuori Tommaso Augello (milanese di nascita, ma non un ex). Davanti, la spalla di Roberto Piccoli sarà Nicolas Viola con la consueta staffetta con Gianluca Gaetano. L’Inter arriva alla partita col Cagliari in mezzo alle due di Champions League col Bayern Monaco (mercoledì il ritorno dopo aver vinto 1-2 in Germania martedì). Per Inzaghi possibile qualche novità di formazione, anche in attacco.

Queste le probabili formazioni di Inter-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 18, l’arbitro è Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Su unionesarda.it il live dell’anticipo della trentaduesima giornata di Serie A, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini dal Meazza e a seguire il post partita con tutti i commenti.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Zalewski, Frattesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Arnautović. Allenatore: Inzaghi.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Obert; Piccoli, Viola. Allenatore: Nicola.

