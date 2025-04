SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI INTER-CAGLIARI

Primo tempo complicato per il Cagliari, sotto 2-0 in casa dell’Inter capolista. In gol gli attaccanti nerazzurri Arnautović e Lautaro Martínez, per i rossoblù una chance enorme mancata da Piccoli.

Prima grande occasione all’8’, Dimarco libera sulla sinistra Lautaro Martínez che elude l’intervento di Mina e davanti a Caprile calcia sull’esterno della rete. Ma il Cagliari non sta a guardare e all’11’ orchestra una bella azione con Coman, che serve Augello sul cui cross perfetto per Piccoli c’è il decisivo anticipo di Bisseck di testa nell’area piccola. Il gol arriva, dell’Inter, al 13’: suggerimento a sinistra per Carlos Augusto, tocco al limite dell’area per Lautaro Martínez ma a raccogliere il pallone è Arnautović, che entra da sinistra e calcia forte sotto la traversa per l’1-0.

Il Cagliari ha un’occasione enorme per pareggiare al 25’. Su palla persa da Barella verticalizzazione immediata, Piccoli prende il tempo a Bisseck ma una volta in area calcia a incrociare e Sommer respinge. Dal possibile 1-1 tempo un minuto e arriva il 2-0: Arnautović fa un grande assist al centro per Lautaro Martínez, Palomino lasciato sul posto e tocco sotto davanti a Caprile per il raddoppio.

Ultimo quarto d’ora con l’Inter che gestisce e cerca giocate di classe, che non riescono per poco. Come in due occasioni a Lautaro Martínez, ancora una volta a segno contro il Cagliari (11 gol in 11 partite, sua vittima preferita in carriera). E al 43’ l’argentino va di nuovo a un passo dalla rete, con una rovesciata a lato su cross da destra di Zalewski. Si va al riposo dopo due minuti di recupero e una palla di Barella per Frattesi leggermente lunga.

