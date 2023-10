Pausa finita, il Cagliari questo pomeriggio ha ripreso gli allenamenti ad Asseminello, primo giorno di lavoro nella settimana che porta allo scontro-salvezza di domenica all'Arechi con la Salernitana.

Ranieri deve ancora aspettare per ritrovare i nazionali Wieteska, Oristanio, Prati, Radunovic, Obert e Nandez. Sono invece già rientrati Luvumbo e Hatzidiakos, che hanno dovuto abbandonare le rispettive selezioni per problemi fisici.

Il difensore greco oggi si è limitato a lavorare in palestra, per non forzare dopo la botta alla coscia destra rimediata in allenamento con la nazionale ellenica. Buone notizia, invece, per Zito: l'angolano, infatti, ha svolto quasi tutto l'allenamento in gruppo, saltando solo la partitella finale. Passi avanti importanti per sperare di averlo a disposizione a Salerno. Parzialmente in gruppo anche Mancosu e Dossena, mentre proseguono nel lavoro personalizzato Capradossi e Lapadula, col bomber italo-peruviano che spera di tornare a disposizione per la partita col Frosinone o, più probabile, col Genoa.

