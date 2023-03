Il Cagliari è tornato in campo nel pomeriggio per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato contro il Sudtirol alla Domus (inizio ore 14).

Subito una buona notizia per Ranieri, che ha ritrovato in gruppo Luvumbo. L'angolano ha smaltito il fastidio ai flessori ed è tornato a disposizione. Una freccia in più all'arco del tecnico. Ancora in personalizzato, invece, Rog e Pavoletti, ma il croato spera di mettersi a disposizione in tempo per la gara di sabato.

Assenti ancora i nazionali. Obert è atteso in serata, mentre Makoumbou oggi è rimasto precauzionalmente in panchina nella gara vinta dal Congo (1-0) sul campo del Sudan del Sud, partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Domani toccherà a Lapadula (Perù-Marocco a Madrid) e Kourfalidis (con l'Under 21 greca contro il Portogallo). E sempre domani, ad Asseminello è in programma una doppia seduta, mentre mercoledì il Cagliari giocherà in amichevole a Villacidro (ore 15) con la Villacidrese.

© Riproduzione riservata