Infinito Gigi Buffon.

Il portiere, classe 1978, ha infatti deciso di non attaccare ancora i guantoni al chiodo. Anzi: il presidente del Parma, Kyle Krause, ha annunciato che il campione del mondo azzurro 2006 ha rinnovato il suo contratto, che scadeva nel 2023, fino al 2024.

L’estremo difensore, ex Juventus e Paris Saint Germain, continuerà dunque a stare tra i pali fino all’età di 46 anni.

"Se non credessi in quello che stiamo facendo non avrei accettato il rinnovo. Questa per me è una sfida ancora molto entusiasmante. Sento di poter dare una grande mano. E non c'è niente di meglio che poterla dare qui a Parma”, ha commentato Gigi, dopo l’annuncio del prolungamento del suo matrimonio con la società emiliana.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata