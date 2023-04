La ventinovesima giornata del campionato di Serie A si è aperta con il pareggio tra Salernitana e Inter. All’Arechi finisce 1-1: al gol di Gosens nel primo tempo, ha replicato nel finale Candreva.

Il Napoli di Spalletti, dopo la batosta della settimana scorsa, col pesante 0-4 del Maradona contro il Milan, ha vinto a Lecce 1-2. Pari del Milan contro l’Empoli: all’89’ annullato un gol a Giroud, che ha realizzato sì, ma con il braccio. Oggi la giornata è ripresa con Udinese-Monza (2-2). Fiorentina fermata da Semplici: 1-1 in casa contro lo Spezia. Nella sfida tra disperate la Samp perde in casa con la Cremonese 2-3 mentre il Bologna sogna l’Europa dopo lo 0-2 di Bergamo. La Roma ha vinto a Torino ottimizzando un rigore di Dybala in apertura, il Verona batte il Sassuolo e, soprattutto, la Lazio batte la Juve 2-1 e consolida il secondo posto.

Venerdì

Salernitana-Inter 1-1 (6’ Gosens, 90’ Candreva)

Lecce-Napoli 1-2 (18’ Di Lorenzo, 52’ Di Francesco, 64’ autorete Falcone)

Milan-Empoli 0-0

Sabato

Udinese-Monza 2-2 (18’ Lovric, 48’ Colpani, 56’ Rovella, 92’ Beto su rigore)

Fiorentina-Spezia 1-1 (25’ autogol di Wisniewski, 32’ Nzola)

Atalanta-Bologna 0-2 (49’ Sansone, 86’ Orsolini)

Sampdoria-Cremonese 2-3 (15’ Leris, 35’ Ghiglione, 66’ Lammers, 85’ Lochoshvili, 95’ Sericola)

Hellas Verona-Sassuolo 2-1 (Harroui 34’, Ceccherini 84’, Gaich 90+5’)

Torino-Roma 0-1 (8’ Dybala su rigore)

Lazio-Juventus 2-1 (38’ Milikovic-Savic, 42’ Rabiot, 53’ Zaccagni)

Classifica

Napoli 74, Lazio 58, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44 (-15), Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Hellas Verona 22, Cremonese 16, Sampdoria 15.

