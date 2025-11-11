Rientrato per rianimare una Torres che non vince da due mesi e mezzo ed è penultima, il tecnico Alfonso Greco ha fatto prima una premessa che gli fa onore: «Prima di rispondere alle domande ci tengo particolarmente a ritornare sul mio congedo nel finale di stagione, non è il mio modo di fare, c’era rabbia, delusione e non mi sono comportato con rispetto verso la piazza e verso tutti».

Anche tre campionati fa era stato richiamato, al posto di Sottili che lo aveva sostituito a stagione in corso: «C'è più tempo rispetto a qualche anno fa ma la situazione è più critica per vari motivi. Credo che ora si debba pensare solo ed esclusivamente al bene della Torres per tirarci fuori da questa situazione tutti insieme».

L'allenatore rossoblù è fiducioso: «Dopo il secondo allenamento vi dico che ho trovato ragazzi, anche quelli nuovi, che hanno qualità e voglia. Sappiamo che sarà dura ma pian piano sono sicuro che riusciremo a tirarci fuori da questa situazione, i presupposti ci sono. I tre concetti base sono: consapevolezza, responsabilità e leggerezza».

