«Ciao Presidente». Il Cagliari Calcio ricorda Tonino Orrù, uno degli «artefici della rinascita» del club che «con mister Ranieri in panchina seppe realizzare il doppio salto dalla C alla A a una clamorosa salvezza nella massima serie».

«Una cavalcata entusiasmante, un Presidente rimasto per sempre nei cuori dei tifosi. Sardo, cagliaritano: uno di noi. Ci ha lasciati Tonino Orrù», scrive il Cagliari Calcio in un comunicato.

«Il presidente Tonino e tutta la sua famiglia mi avevano accolto come uno di loro, siamo stati e siamo molto uniti. Il loro dolore è anche il mio - sono le parole di mister Ranieri -. Tanti ricordi affettuosi ci legano e non si potranno mai dimenticare. Penso che anche i tifosi lo ricordino con grande stima e riconoscenza, così come faccio io».

«Umiltà, competenza, passione e lungimiranza gli ingredienti che hanno caratterizzato la sua avventura in rossoblù. L'arrivo in Sardegna di giocatori eccezionali, la guida sportiva affidata al compianto Carmine Longo, con cui potrà ora riabbracciarsi», si legge ancora nel comunicato del club, che «si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari, ricordandolo con affetto e profonda stima, professionale e soprattutto umana».

«La storia del Cagliari scritta con competenza, pragmatismo, passione e stile. Ci mancherà, Presidente», ha scritto invece Tommaso Giulini sul suo profilo Twitter.

