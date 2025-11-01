Decima giornata per il campionato di Serie A 2025-2026. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica.

Sabato 1 novembre

Ore 15.00: Udinese-Atalanta

Ore 18.00: Napoli-Como 

Ore 20.45: Cremonese-Juventus

Domenica 2 novembre

Ore 12.30: Verona-Inter 

Ore 15.00: Fiorentina-Lecce 

Ore 15.00: Torino-Pisa 

Ore 18.00: Parma-Bologna  

Ore 20.45: Milan-Roma

Lunedì 3 novembre

Ore 18.30: Sassuolo-Genoa 

Ore 20.45: Lazio-Cagliari 

**

Classifica

Napoli 21

Roma 21

Inter 18

Milan 18

Como 16

Bologna 15

Juventus 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Sassuolo 13

Lazio 12

Udinese 12

Torino 12

Cagliari 9

Parma 7

Lecce 6

Pisa 5 

Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata