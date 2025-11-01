Il Napoli ospita il Como. Big match Milan-RomaLa decima giornata di campionato, con risultati, marcatori e classifica
Decima giornata per il campionato di Serie A 2025-2026. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica.
Sabato 1 novembre
Ore 15.00: Udinese-Atalanta
Ore 18.00: Napoli-Como
Ore 20.45: Cremonese-Juventus
Domenica 2 novembre
Ore 12.30: Verona-Inter
Ore 15.00: Fiorentina-Lecce
Ore 15.00: Torino-Pisa
Ore 18.00: Parma-Bologna
Ore 20.45: Milan-Roma
Lunedì 3 novembre
Ore 18.30: Sassuolo-Genoa
Ore 20.45: Lazio-Cagliari
**
Classifica
Napoli 21
Roma 21
Inter 18
Milan 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Lazio 12
Udinese 12
Torino 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Pisa 5
Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3
(Unioneonline)