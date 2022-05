"Una meravigliosa serata, abbiamo combattuto per un lungo anno, finalmente siamo arrivati a un traguardo storico. Il Monza dal 1912 non era mai stato in serie A, ci siamo arrivati, è una cosa meravigliosa per il Monza, per tutti noi e per i cittadini della Brianza".

Con queste parole Silvio Berlusconi ha celebrato la prima, memorabile promozione del suo Monza nella massima serie del calcio italiano.

La squadra brianzola sale infatti dalla B grazie alla vittoria contro il Pisa nella finale playoff della cadetteria, al termine di un match scoppiettante e pieno di colpi di scena.

Dopo aver vinto all’andata in casa per 2-1, la compagine allenata da Giovanni Stroppa è stata costretta ai tempi supplementari dai toscani, che hanno chiuso i 90 minuti regolamentari in vantaggio per 3-2.

Nell’extra-time, però, le reti di Marrone e Gytkjaer hanno consentito ai biancorossi di trionfare e di festeggiare una promozione da sogno.

Oltre al Monza, giocheranno il campionato 2022-2023 di Serie A anche le già promosse Cremonese e Lecce, che verranno “sostituite” in cadetteria da Venezia, Genoa e dal Cagliari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata