Il Mondiale alla tv: bastava pensarci primaFederazione e Serie A hanno sottovalutato la qualificazione. Un indizio? Il campionato che non è stato fermato per consentire alla Nazionale di prepararsi al meglio agli spareggi
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La Turchia ha sospeso il campionato prima degli spareggi, per dare una mano al ct Montella. Che poi ha superato il turno e si godrà il Mondiale dalla panchina, in loco.
In Italia – lo abbiamo scritto prima della finale con la Bosnia – Federazione e Lega di Serie A hanno clamorosamente toppato, sottovalutando il problema di una squadra povera di contenuti e messa in piedi in poche ore. Il campionato è proseguito regolarmente e tanti saluti al campionato del mondo. Ai rigori hai vinto un Mondiale e un Europeo, non può sempre andarti bene.