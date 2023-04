Il Milan dopo 16 anni si riprende la semifinale di Champions. I rossoneri pareggiano 1-1 al “Maradona”: dopo il gol di Giroud nel primo tempo, il rigore parato da Maignan a Kwaratskhelia rende inutile la rete nel recupero di Osimhen. Il Napoli esce tra gli applausi, il Milan in trionfo.

Giroud si è fatto perdonare il rigore sbagliato (grande Meret), sempre nella prima frazione, concretizzando con l’1-0 un assolo di Leao. Poi il Milan ha capitalizzato il vantaggio e il gol segnato all’andata, controllando gli assalti partenopei fino all’inutile gol dell’1-1.

All’80’ la squadra di Spalletti ha l’occasione per riaprire la gara con il rigore decretato dall’arbitro per un fallo di mano di Tomori su cross basso di Di Lorenzo. Ma il tiro dal dischetto di Kvara è respinto in corner da un Maignan monumentale. Quindi l’inutile graffio di Osimhen.

Il Milan in semifinale avrà davanti la qualificata tra Inter e Benfica, in campo oggi alle 21 a San Siro. Le possibilità di un derby della Madonnina in semifinale di Champions sono altissime.

Pioli esulta e, sul possibile derby in semifinale, dice: «Abbiamo fatto tanto, non vogliamo fermarci».

