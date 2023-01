Il mercato del Cagliari si chiude senza botto. La società rossoblù ha ufficializzato l'arrivo dal WSG Tirol a titolo definitivo dell'attaccante sloveno Nik Prelec, 21 anni, che dopo le visite mediche a Villa Stuart, ha firmato un contratto che lo lega ai rossoblù fino al 2026, con opzione a favore del club per il prolungamento di un'altra stagione. Prelec si aggiunge all'esterno Paulo Azzi, arrivato a inizio mercato, sempre definitivo, dal Modena.

Le prime parole di Prelec

Atterrato a Elmas con un volo da Fiumicino poco prima delle 23, dopo aver svolto le visite mediche, l’attaccante Prelec ha dichiarato: «Sono felice di essere arrivato a Cagliari e non vedo l’ora di mettermi a disposizione di un allenatore come Ranieri, con cui ho già lavorato alla Samp».

Nessun colpo in difesa

Niente da fare, invece, per la difesa. Dopo il catenaccio di Colley, che non ha accettato di scendere in Serie B (il gambiano è rimasto alla Sampdoria, ma ora spera di poter essere ceduto in Turchia, dove il mercato chiuderà il prossimo 8 febbraio), il Cagliari ha dovuto incassare il “no” anche da Ivan Radovanovic. Il 34enne serbo, legato alla Salernitana fino al prossimo 30 giugno, non ha accettato la proposta dei rossoblù. «Ringrazio il Cagliari», ha spiegato l'agente del giocatore Pastorello a Sky, «che ha fatto di tutto, ma Ivan non se l'è sentita di andare in Serie B».

E così, per la difesa, Ranieri dovrà contare su Altare, Dossena, Capradossi, Obert e Goldaniga, che quindi resta in Sardegna. Come restano in Sardegna Viola (sfumato il ritorno alla Reggina) e Millico.

© Riproduzione riservata