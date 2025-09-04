Il Latte Dolce ingaggia l’attaccante Vincenzo Di GianniIl 19enne arriva dalla Primavera della Lazio
Un altro giovane di talento per il Latte Dolce che ha messo sotto contratto l’attaccante Vincenzo Di Gianni, classe 2006, proveniente dalla Primavera della Lazio.
Nato a Tarquinia, Di Gianni muove i primi passi all’Accademia Roma prima di trasferirsi al Gubbio nel 2022. Con l’U17 della compagine umbra segna 8 gol in 10 presenze, guadagnandosi le prime convocazioni in Prima Squadra. Nella stagione successiva esordisce in Serie C contro la Vis Pesaro e due mesi più tardi sigla la sua prima rete tra i professionisti proprio a Sassari contro la Torres.
A gennaio approda alla Lazio, dove si divide tra Under 18 e Primavera. Lo scorso anno passa al Siena, ma alcuni infortuni ne limitano l’impiego a 9 presenze.
Il neo giocatore biancocelese dice: “Ho scelto questa società perché ho voglia di confrontarmi con i grandi. Siamo una squadra giovane e credo che, aiutandoci a vicenda, potremo toglierci delle soddisfazioni. Far parte di un gruppo giovane è un aspetto positivo: il confronto con ragazzi della mia età rende più facile anche l’inserimento nel gruppo.
In questi giorni ho avuto la possibilità di conoscere lo staff e tutti, a partire da mister Fini, mi hanno dato un’ottima impressione".