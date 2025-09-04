Un altro giovane di talento per il Latte Dolce che ha messo sotto contratto l’attaccante Vincenzo Di Gianni, classe 2006, proveniente dalla Primavera della Lazio.

Nato a Tarquinia, Di Gianni muove i primi passi all’Accademia Roma prima di trasferirsi al Gubbio nel 2022. Con l’U17 della compagine umbra segna 8 gol in 10 presenze, guadagnandosi le prime convocazioni in Prima Squadra. Nella stagione successiva esordisce in Serie C contro la Vis Pesaro e due mesi più tardi sigla la sua prima rete tra i professionisti proprio a Sassari contro la Torres.

A gennaio approda alla Lazio, dove si divide tra Under 18 e Primavera. Lo scorso anno passa al Siena, ma alcuni infortuni ne limitano l’impiego a 9 presenze.

Il neo giocatore biancocelese dice: “Ho scelto questa società perché ho voglia di confrontarmi con i grandi. Siamo una squadra giovane e credo che, aiutandoci a vicenda, potremo toglierci delle soddisfazioni. Far parte di un gruppo giovane è un aspetto positivo: il confronto con ragazzi della mia età rende più facile anche l’inserimento nel gruppo.

In questi giorni ho avuto la possibilità di conoscere lo staff e tutti, a partire da mister Fini, mi hanno dato un’ottima impressione".

